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С начала 2025 года 856 украинцев получили кредиты на жилье на 1,5 млрд. гривен
В 2025 году 856 украинских семей получили кредиты на собственное жилье на общую сумму полтора миллиарда гривен по программе доступной ипотеки " єОселя ". Только за прошлую неделю — 108 кредитов на сумму в 197 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Программа єОселя имеет выгодные условия для всех украинцев, желающих улучшить условия жилья. Льготная ставка в 3% продолжает действовать для таких категорий граждан, как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПО и других граждан без жилья", — отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.
Кто получил кредиты?
Кредиты под 3% на прошлой неделе получили :
- 45 военнослужащих и силовиков;
- 3 медика;
- 5 педагогов;
- 2 ученых.
Кредиты под 7% получили:
- 43 украинца без собственного жилья;
- 9 человек со статусом ВПЛ;
- 1 ветеран.
Где больше всего выдано кредитов на жилье?
Больше кредитов на прошлой неделе выдано в:
- Киевской области — 38;
- городе Киеве — 26;
- Винницкой — 6;
- Львовской — 6;
- Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой областях — по 4.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 53 украинца, из них на стадии строительства — 19 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.
Что такое программа "єОселя"?
Программа государственной поддержки "єОселя" стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают его в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.
Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.