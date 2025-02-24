С начала 2025 года 856 украинцев получили кредиты на жилье на 1,5 млрд. гривен

В 2025 году 856 украинских семей получили кредиты на собственное жилье на общую сумму полтора миллиарда гривен по программе доступной ипотеки " єОселя ". Только за прошлую неделю — 108 кредитов на сумму в 197 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Программа єОселя имеет выгодные условия для всех украинцев, желающих улучшить условия жилья. Льготная ставка в 3% продолжает действовать для таких категорий граждан, как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПО и других граждан без жилья", — отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Кто получил кредиты?

Кредиты под 3% на прошлой неделе получили :

45 военнослужащих и силовиков;

3 медика;

5 педагогов;

2 ученых.

Кредиты под 7% получили:

43 украинца без собственного жилья;

9 человек со статусом ВПЛ;

1 ветеран.

Где больше всего выдано кредитов на жилье?

Больше кредитов на прошлой неделе выдано в:

Киевской области — 38;

городе Киеве — 26;

Винницкой — 6;

Львовской — 6;

Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой областях — по 4.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 53 украинца, из них на стадии строительства — 19 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Что такое программа "єОселя"?

Программа государственной поддержки "єОселя" стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают его в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.

Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.