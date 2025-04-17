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С начала 2025 года Минобороны передало более 150 объектов недвижимости для нужд ВСУ

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Более 150 объектов недвижимости Минобороны передало ВСУ. / Минобороны

Минобороны активно модернизирует инфраструктуру для нужд войска. Ведомство совершенствует системы управления имуществом. С начала 2025 г. на баланс ВСУ было передано более 150 объектов недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Среди объектов недвижимости – помещения для размещения новых военных лицеев и госпиталей, а также объекты, предназначенные для сил территориальной обороны, командования Сухопутных войск и Главного управления военной службы правопорядка.

Министерство работает над обеспечением ВСУ необходимой инфраструктурой и имуществом, необходимым для выполнения боевых задач

"Это включает не только передачу зданий, но и усовершенствование системы управления имуществом и процессов принудительного отчуждения и изъятия имущества", — отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Кроме того, ведомство перезапустило систему управления арендой военного имущества. По словам генерала, в 2024 году госбюджет получил более 81 млн. грн. поступлений от аренды недвижимости, находящейся на балансе министерства.

Ведомство определило орган, ответственный за управление процессами принудительного отчуждения и изъятия имущества. Также идет работа над созданием подсистемы управления геопространственными данными, которая обеспечит автоматизированный учет и прозрачность в сфере распоряжения военным имуществом и земельными участками.

Напомним, Украина создает систему контроля качества оборонных закупок по стандартам НАТО .

Автор:
Татьяна Ковальчук