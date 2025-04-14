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С начала 2025 года предприниматели получили льготных кредитов на 23,8 млрд. грн.

кредиты, документы, рукопожатие
С начала 2025 года украинский бизнес получил 7325 льготных кредитов. / Freepik

С начала 2025 года бизнес получил 7325 льготных кредитов по программе " Доступные кредиты 5-7-9% " на общую сумму 23,8 млрд гривен. Из этой суммы почти четверть — 5,6 миллиарда гривен — получили регионы, которые находятся в зонах высокого военного риска.

 

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

С момента запуска программы в феврале 2020 года украинский бизнес привлек около 112 000 кредитов на общую сумму 390 миллиардов гривен.

"В 2025 году программа "Доступные кредиты 5-7-9%" существенно нарастила темпы: среднемесячный объем кредитования вырос более чем на четверть по сравнению с показателями предыдущих лет, а в регионах с высоким военным риском — вдвое", — отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Больше льготных кредитов по программе выдали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

В топ-10 регионов по объему кредитования от старта программы вошли:

  • город Киев — 39,4 млрд грн;
  • Львовская область — 31,7 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 29,3 млрд грн;
  • Киевская область — 25,7 млрд грн;
  • Одесская область — 25,4 млрд грн;
  • Харьковская область — 25,2 млрд грн;
  • Винницкая область — 21,6 млрд грн;
  • Полтавская область — 18 млрд грн;
  • Черкасская область — 16 млрд грн;
  • Черниговская область — 16 млрд грн.

Чаще всего кредиты принимают предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере оптовой и розничной торговли.

Напомним, с начала 2025 года в зонах военного риска бизнес получил кредитов более чем на 5 млрд грн . Украинские предприниматели демонстрируют высокую мотивацию: они не ждут "лучших времен", а уже сейчас инвестируют в бизнес, даже в самых жестких условиях .

Автор:
Татьяна Ковальчук