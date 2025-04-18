С начала года более 380 тысяч украинцев получили справку о доходах через портал "Дію"

С начала 2025 года 381,5 тысячи граждан воспользовались услугой получения справки о доходах через портал "Дія". Они получили сведения из Государственного реестра о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Справки удостоверяются квалифицированной электронной печатью Государственной налоговой службы.

Эта услуга входит в список самых популярных налоговых сервисов, доступных на портале "Дія". Среди других налоговых услуг, которыми активно пользуются граждане:

регистрация в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков для подростков в возрасте 14–18 лет при оформлении первого паспорта (ID14) – с начала года поступило 16,2 тыс. запросов;

регистрация ребенка в Государственном реестре во время оформления рождения через услугу "єМалятко" — 22,2 тыс. запросов;

пересмотр цифровой карты налогоплательщика в мобильном приложении "Дія" — 13,6 млн запросов;

шеринг цифровых документов при регистрации, внесении изменений или получении сведений из реестра — 21,2 тыс. запросов.

Кроме того, физические лица – предприниматели имеют возможность представлять налоговую отчетность и заявления, а также получать справки об объектах налогообложения, налоговом долге и состоянии расчетов с бюджетом — все это через портал "Дія" в электронном формате.

Расширение цифровых услуг упрощает коммуникацию между гражданами и налоговыми органами, уменьшает бюрократическую нагрузку и способствует прозрачности в сфере администрирования налогов.

Напомним, портал "Дія" возобновил предоставление трех услуг для бизнеса, позволяя быстро обновлять данные ФЛП и получать официальные подъемники без лишних затрат времени.