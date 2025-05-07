С начала года Госэнергонадзор обследовал более 300 поврежденных объектов электросетей

В январе-апреле 2025 года представители территориальных органов Госэнергонадзора, в составе соответствующих комиссий, осуществили техническое обследование 331 поврежденного объекта электрических сетей или их составляющих, принадлежащих к 16 операторам системы распределения (ОСР).

Об этом говорится на сайте Государственной инспекции энергетического надзора Украины

Эти обзоры являются критически важным этапом в процессе восстановления электроснабжения — после них определяется объем повреждений, тип оборудования, которое требует замены, и формируется перечень необходимых ремонтных работ.

Всего с начала полномасштабного вторжения было осмотрено более 8200 энергообъектов, относящихся к 21 ОСР. По результатам этих проверок сформировано около 9 тысяч дефектных актов — документов, фиксирующих технические повреждения и необходимость замены отдельных элементов инфраструктуры.

Такие обзоры проводятся согласно Временному порядку действий операторов систем распределения. Этот порядок регламентирует восстановление электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены в результате повреждения сетей из-за боевых действий, и действует на период военного положения в Украине.

Отметим, что в Украине запущено новое мобильное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную информацию о состоянии энергосети и доступности электроэнергии в разных регионах. Кроме того, приложение предлагает советы по поддержанию баланса в энергосистеме.