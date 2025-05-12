С начала года предприниматели получили льготных кредитов на 31,5 млрд гривен

В 2025 году бизнес получил 9906 льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 31,5 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 114,4 тысяч кредитов на сумму 397,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 539 льготных кредита на 1,4 млрд гривен.

"В этом году в госбюджете предусмотрено 18 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, которые получает бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Эти средства государство постепенно выделяет на покрытие разницы между рыночными процентными ставками и пониженными ставками, по которым могут кредитоваться предприятия, работающие в реальном секторе экономики", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

В 2025 году бизнес получил:

7,7 млрд грн – инвестиционные кредиты;

7,0 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска;

5,9 млрд грн – на переработку;

5,0 млрд грн – в поддержку посевной;

4,9 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредиты принимают предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Лидерами среди регионов Украины по суммам заключенных кредитных договоров является город Киев, Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая и Полтавская области.

Напомним, с 5 по 9 мая 2025 г. в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 39 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд гривен.