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С начала года таможенники выявили нарушений на 825 млн грн

С начала года таможенники выявили нарушений на 825 млн грн
В январе-феврале 2025 года таможенные органы зафиксировали 1 467 нарушений таможенных правил

В течение января-февраля 2025 таможенные органы зафиксировали 1467 нарушений таможенных правил на общую сумму 825 млн грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По 603 делам временно изъяты товары и валюта на 77 млн грн, в том числе:

  • промышленные товары – 58 млн грн;
  • продовольственные товары – более 11 млн грн;
  • транспортные средства – свыше 6 млн грн;
  • валюта – 2 млн грн.
Фото 2 — С начала года таможенники выявили нарушений на 825 млн грн

Также по 291 делу таможнями применены штрафы на 10 млн грн, а в госбюджет уже взыскано 10,5 млн грн, включая дела предыдущих периодов.

В суд передано 807 дел более чем на 167 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами, с учетом предыдущих периодов, были наложены взыскания, в том числе конфискация и штрафы, на общую сумму 1 млрд грн.

Напомним, за январь 2025 года таможни Гостаможслужбы выявили 741 нарушение таможенных правил на 206,6 млн гривен. Наложены штрафы на сумму 3,7 млн гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко