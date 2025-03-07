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С начала года таможенники выявили нарушений на 825 млн грн
В течение января-февраля 2025 таможенные органы зафиксировали 1467 нарушений таможенных правил на общую сумму 825 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По 603 делам временно изъяты товары и валюта на 77 млн грн, в том числе:
- промышленные товары – 58 млн грн;
- продовольственные товары – более 11 млн грн;
- транспортные средства – свыше 6 млн грн;
- валюта – 2 млн грн.
Также по 291 делу таможнями применены штрафы на 10 млн грн, а в госбюджет уже взыскано 10,5 млн грн, включая дела предыдущих периодов.
В суд передано 807 дел более чем на 167 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами, с учетом предыдущих периодов, были наложены взыскания, в том числе конфискация и штрафы, на общую сумму 1 млрд грн.
Напомним, за январь 2025 года таможни Гостаможслужбы выявили 741 нарушение таможенных правил на 206,6 млн гривен. Наложены штрафы на сумму 3,7 млн гривен.