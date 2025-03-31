С начала года украинцы получили кредиты на собственное жилье более чем на 2,4 млрд грн

В 2025 году 1 345 украинских семей получили кредиты на собственное жилье на общую сумму свыше 2,4 млрд грн по программе доступной ипотеки "єОселя". Всего за все время действия программы 16 185 граждан получили кредиты более чем на 26,5 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Самым большим спросом программа пользуется среди военнослужащих и правоохранителей. В частности, для этой категории граждан, а также для медиков, педагогов, ученых и членов их семей действует льготная ставка 3%. Для других граждан без жилья, в том числе участников боевых действий, ветеранов и ВПЛ ставка ипотеки составляет 7%", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

По данным Минэкономики, за прошлую неделю украинцы получили 60 кредитов на 106 млн. грн.

Кредиты под 3% получили:

25 военнослужащих и силовиков;

1 медик;

2 педагога.

Кредиты под 7% получили:

24 украинца без собственного жилья;

7 человек, имеющих статус ВПЛ;

1 ветеран.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 39 украинцев, из них на стадии строительства – 14 объектов, также 21 кредит выдано на жилье на вторичном рынке.

Что такое программа "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.

Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.