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С начала года украинцы уплатили в Пенсионный фонд 30 млн гривен

пенсионный фонд, пенсии, страхование
Украинцы уплатили в пенсионный фонд 30 млн грн / Depositphotos

По состоянию на 1 июня 2025 года в Украине заключено 2994 договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Из них 2 687 – в пользу самих участников, а 307 – за других лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

За этот период было произведено 13 547 платежей. Большинство уплатили взносы за себя — 11 696 платежей, в то время как за других лиц уплачено 1 851 раз.

В 2025 году в бюджет Пенсионного фонда Украины поступило 30,7 млн. грн. добровольных взносов. При этом 9 264 платежа, то есть 68% от общего количества, было произведено в размере минимального страхового взноса — 1 760 гривен.

Фото 2 — С начала года украинцы уплатили в Пенсионный фонд 30 млн гривен

За первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

С момента запуска сервиса в марте 2023 через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда было заключено в общей сложности 9 843 договора, по которым уплачено почти 43,3 тыс. взносов на сумму 95,6 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко