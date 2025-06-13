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С начала маркетингового года Украина экспортировала уже около 40 млн тонн зерна

зерно
Украина в июне отгрузила более 1,2 млн. тонн зерна

Украина с начала 2024-2025 маркетингового года (июль - июнь), по состоянию на 13 июня, экспортировала 39,586 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из этого объема 1,214 млн тонн было отгружено уже в этом месяце.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 12 июня прошлого года общий объем отгрузок составил 48,381 млн тонн, из которых 1,449 млн тонн было экспортировано в июне.

Экспорт по культурам

С начала текущего сезона Украина экспортировала:

  • пшеницы – 15,392 млн тонн (в июне – 495 тыс. тонн),
  • ячменя – 2,312 млн тонн (7 тыс. тонн),
  • ржи – 10,8 тыс. тонн (0),
  • кукурузы – 21,289 млн. тонн (713 тыс. тонн).

Экспорт муки

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 13 июня оценивается в 67,5 тыс. тонн (в июне – 2,5 тыс. тонн), в том числе пшеничной – 63 тыс. тонн (2,4 тыс. тонн).

По состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.

Автор:
Татьяна Бессараб