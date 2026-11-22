Основательница российского маркетплейса Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Ким покинула пост генерального директора ООО "Вайлдберриз" через три дня после введения против нее санкций Европейского Союза. С 19 ноября компанию возглавляет топ-менеджер Алексей Куликов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Мoscowtimes.

Согласно реестру, Ким занимала должность гендиректора до 18 ноября включительно. Уже на следующий день руководителем компании стал Алексей Куликов, также возглавляющий рекламное агентство "Дыджико" и компанию "ВБ Инжиниринг".

Кадровые перемены произошли на фоне пересмотра структуры собственности объединенного бизнеса Wildberries и Russ (RWB).

Wildberries потеряла контрольную долю в RWB

19 ноября в структуре собственности RWB произошли изменения, в результате которых доля ООО "Уайлдберриз" сократилась с 65% до 45%.

В то же время доля другого совладельца компании "Стинн" уменьшилась с 35% до 25%.

Новыми участниками объединенной компании стали два закрытых паевых инвестиционных фонда - "Томь" и "Гало", которые вместе получили 30% бизнеса.

Таким образом, ООО "Уайлдберриз" потеряло контрольную долю в объединенной структуре, хотя осталось ее крупнейшим отдельным участником.

Санкции ЕС против Татьяны Ким

16 ноября Европейский Союз включил Татьяну Ким в новый санкционный список против России.

В ЕС считают, что Wildberries способствует обеспечению российской армии, в частности, через продажу товаров военного и двойного назначения.

Кроме того, маркетплейс наладил сотрудничество с российским государственным банком ВТБ, уже находящимся под санкциями Евросоюза.

В объединенной компании RWB ранее заявляли, что санкции против основательницы Wildberries не повлияют на работу бизнеса и его клиентов.

Пока нет подтверждения, что именно санкции ЕС стали непосредственной причиной смены руководства и структуры собственности.

Что известно о бизнесе Татьяны Ким

Татьяна Ким основала Wildberries в 2004 году. Впоследствии компания стала одним из самых крупных маркетплейсов России.

По оценке Forbes, состояние предпринимателя за год сократилось с $7 млрд до $5 млрд. Несмотря на это, она остается самой богатой женщиной РФ.

В 2025 году оборот объединенного бизнеса Wildberries и Russ в России превысил 6 трлн. рублей.

Напомним, 16 ноября Европейский Союз ввел санкции против Татьяны Ким, самой богатой женщины России и основательницы Wildberries. Всего в новый санкционный список внесли 12 физических и 101 юридическое лицо, в том числе представителей российского бизнеса и финансового сектора.