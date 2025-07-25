Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,06

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

СБУ предотвратила российский теракт в центре Киева. Он может быть не последним – эксперт

СБУ
СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве также в мае и октябре прошлого года. Фото: СБУ

Россия будет продолжать попытки совершить теракт в Киеве. Участникам массовых акций следует быть особенно бдительными. Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя предупреждение Службой безопасности Украины взрыва в центре столицы.

Эксперт отмечает, что протесты не могут нивелировать риски, которые есть в стране во время войны. "При планировании массовых мероприятий нужно учесть: есть сосед-террорист, который может воспользоваться случаем и устроить теракты. Сейчас россии   будет удобно это сделать, воспользовавшись массовым собранием. Кстати, ГУР накануне выпустило предупреждение: Россия, используя протесты, будет пытаться максимально обострить ситуацию. А я напомню, что путин в последние месяцы прилагает особые усилия, чтобы деморализовать украинский тыл",   – пишет Загородний.

Политолог подчеркивает, что надо не дать врагу использовать протесты в свою пользу. "Важно не поддаваться на какие-либо незаконные призывы: что-то громить, совершать любые силовые действия. россия использует это для "картинки" и дискредитации Украины в Европе. Никакие пакеты передачи в такие места брать нельзя. Украинские спецслужбы вас об этом точно просить не будут. А враждебные могут полностью", - акцентирует эксперт.

"россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. В подавляющем большинстве случаев Служба работает на опережение: большинство терактов удается предупреждать еще на стадии подготовки. А это важное направление работы для любой спецслужбы. И тут СБУ подтвердила свой высокий профессиональный уровень, обезвреживая большинство российских диверсантов. Но, ключевая цель россии   остается неизменной – расшатать ситуацию внутри Украины", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева. Россияне с помощью 1,5 кг тротила пытались взорвать кафе в столице в час пик. Исполнительница - женщина, которую попросили отнести сверток. Ее задержали в момент, когда она со взрывчаткой заходила в кафе.