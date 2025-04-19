СБУ разгромила сети "агентов в рясах" и сломала планы РФ, — эксперт об УПЦ (МП)

Служба безопасности за последние 2 года разгромила российские сети "агентов в рясах". По мнению политолога, экс-нардепа Александра Черненко , таким образом Служба полностью сломала планы России.

Эксперт подчеркивает, что УПЦ (МП) была разветвленной сетью агентов, которую РФ выстраивала много лет. "Украинское государство словно не замечало эту сеть и не осознавало ту опасность, которую она в себе таит. Однако после того, как Василий Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости Служба начала системно разоблачать этих приспешников кремля и разгромила ключевые сети "агентов в рясах", — считает Черненко.

По мнению политолога, представители московской церкви в течение многих лет занимались разнообразной подрывной деятельностью.

"Это был один из главных инструментов влияния со стороны России на значительную часть украинского общества. С началом Великой войны представители УПЦ (МП) не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. С начала полномасштабной войны было 170 уголовных производств в отношении 150 священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в т.ч. 23 архиереев(!!!). 63 "агента в рясах" получили подозрения, 31 уже и обвинительные приговоры суда. Некоторые из этих деятели написали заявления на обмен и помогут вытащить наших людей из российского плена. Работа СБУ продолжается и сейчас. Это уже точечная работа по агентам, которые еще остались на свободе", – акцентирует экс-нардеп.

"Меры Службы имели значительный "терапевтически-профилактический" эффект. Реальные сроки предателям, существенно усложнившие, а кое-где сделали невозможным для РФ вербовку новых агентов в церковной среде и сломала все планы врага. Одним словом, перед посещением пасхального богослужения, стоит вспомнить почему подчиненных". Божией. Оценивая, сколько было сделано за последние пару лет, надо признать – такое название СБУ полностью заслужила", — резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала клирика УПЦ (МП ), который согласился шпионить для ФСБ в Донецкой области.