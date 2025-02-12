СБУ требует отменить продажу спецразрешений карьеров Unigran

Служба безопасности Украины обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительными ряд соглашений купли-продажи специальных разрешений на пользование недрами, которые ранее принадлежали карьерам находившейся под контролем Игоря Наумца группы Unigran.

Об этом сообщает Nadra.info.

Сообщается, что СБУ подала встречные иски по делам, которые уже рассматривает суд. Сейчас известно по меньшей мере два иска, касающихся спецразрешений Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) и Пинязевицкого карьера.

Источники издания также предполагают, что подобный иск может быть подан и в отношении Коростенского карьера.

В СБУ заявляют, что продажа спецразрешений противоречит интересам государства и общества, а потому договоры необходимо отменить. Кроме этого, Служба требует вернуть в доход государства средства, уплаченные за соответствующие разрешения.

Ранее карьеры МКДЗ, Коростенский и Пинязевицкий входили в группу UNIGRAN Игоря Наумца, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2023 года. В январе-феврале того же года владелицей части компаний группы стала гражданка Великобритании Елена Калпа.

Все месторождения расположены в Житомирской области. В 2023-2024 годах их добывающая деятельность была заблокирована из-за санкционных ограничений.

Ранее основатель издания Nadra.info Владимир Бойко заявил, что государство в очередной раз ввело санкции, которые несут вред не столько бенефициарам, сколько стране. Речь о санкциях СНБО по отношению к владельцам группы Unigran, предусматривающим аннулирование или остановку действия специальных разрешений на пользование недрами.

Из-за этих действий уже в июне 2023 года добывающий бизнес остановится и компании придется сокращать зарплаты и увольнять работников, которых было более 1000.