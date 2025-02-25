СБУ внедряет уникальную методику беспилотных технологий – эксперт

Служба безопасности Украины внедряет уникальную методику беспилотных технологий. Дронами за 700 долларов уничтожаются российские разведывательные БПЛА стоимостью 100 тысяч долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ стала локомотивом инновационных изменений в сфере дронов. "Ключевым фактором стало то, что Украина не дает России доминировать в инновациях. Сегодня Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также, чтобы противодействовать разведывательным дронам", — считает политолог.

Черненко акцентирует внимание на морских дронах – разработке Службы, изменившей баланс сил на Черном море. "Все разговоры россиян, что они якобы нашли противодействие морским дронам – враждебная пропаганда. Сейчас это уже не просто дроны, работающие в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и FPV -дроны и другие средства, а также используются для дистанционного минирования", - пишет экс-нардеп.

"СБУ совместно с другими Силами обороны поразила 48 складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Это подорвало боевой потенциал россиян и оказало ключевое влияние на то, что их наступление существенно затормозило. Еще одна важная составляющая – дальнобойные дроны, которые уже нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее, выступая на форуме "Украина. Год 2025", глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности успешно использует беспилотные технологии: "Работаем в море, на линии фронта и за ее пределами в тылу врага".