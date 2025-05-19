Семь лет заключения с конфискацией: в Днепре осужден военный за присвоение ошибочно начисленных 2,4 млн грн

Соборный районный суд города Днепра назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества для военнослужащего, незаконно присвоившего значительную сумму средств, ошибочно перечисленную ему воинской частью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию, обнародованную в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в конце 2024 года. Из-за ошибки должностных лиц воинской части, старшему солдату вместо положенных 24,6 тысяч гривен насчитали более 2,4 миллиона.

Полученные средства военный решил не возвращать — более миллиона гривен он потратил из-за безналичных расчетов, после чего самовольно покинул место службы. Найти и доставить его обратно в часть правоохранителям удалось только через два месяца.

Как пишет "Общественное", во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, раскаялся и сообщил о оставшихся у него добровольном возвращении 1,5 миллиона гривен на счет воинской части.

Суд вынес мужу семь лет лишения свободы с конфискацией всего имущества в пользу государства. Кроме того, на три года ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями.

Также удовлетворен гражданский иск — с обвиняемого будет взыскано почти 900 тысяч гривен материального ущерба в пользу воинской части.