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Сергей Фурса объяснил, в какие активы можно инвестировать в Украине во время войны, а какие следует обходить стороной
В Украине даже во время полномасштабной войны можно инвестировать и зарабатывать на собственных инвестициях.
Об этом рассказал замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса в интервью Delo.ua.
Во что стоит инвестировать в Украине
Среди активов, в которые можно инвестировать в Украине с минимальным риском, инвестбанкир называет облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и землю сельскохозяйственного назначения.
"Сейчас много разных площадок, в том числе связанных с крупными аграрными компаниями, имеющих хорошую репутацию и позволяющих вам покупать землю и сразу сдавать ее в аренду. Для начала вы получаете рентные платежи. А дальше, в случае европейской интеграции Украины, цены на землю вырастут", — прогнозирует собеседник издания.
Стоит ли инвестировать в крипту
По мнению Сергея Фурсы, в криптовалюту не стоит инвестировать.
"Криптовалюта — не альтернатива инвестициям. Это спекулятивный инструмент. Плюс — сейчас это инструмент вывода денег из страны. Но в любом случае это не про инвестиции, не про надежность. Это пузырь, который может обнулиться в любой момент времени", — предупреждает инвестбанкир.
Стоит ли инвестировать в стартапы
По словам Сергея Фурсы, статистически вероятность того, что стартап "выстрелит", достаточно мала.
"Если вы любите рисковать, хотите поиграть, то можете инвестировать в стартапы. Но это уже речь идет о предпринимательстве", — говорит собеседник Delo.ua.
О том, как правильно инвестировать, куда можно вкладываться в Украине во время войны, каких активов следует опасаться, и что почитать начинающему инвестору, — читайте в полной версии интервью Сергея Фурсы для Delo.ua.