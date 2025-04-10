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Сергей Фурса рассказал, как правильно инвестировать, чтобы не терять деньги
Украинцы должны накапливать средства с первых лет трудовой деятельности, чтобы иметь более-менее достойную жизнь на старости, когда уже не смогут зарабатывать.
Такой совет дал замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса в интервью Delo.ua.
Основные правила и принципы инвестирования Сергея Фурсы
Первый совет от Сергея Фурсы — нельзя тратить все зарабатываемые деньги. Необходимо откладывать и инвестировать.
Самое главное в инвестировании, уверен собеседник издания, — не быть жадным и не считать себя самым умным.
С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать? — По мнению Сергея Фурсы, сумма не суть важна.
"Если, например, сумма инвестиций незначительна, то иногда вы можете вести себя как в казино, потому что вам не жалко ее потерять. Так что ваша склонность к риску будет выше. Но в принципе это неправильно. И нет разницы, какой суммой вы оперируете", — убежден финансист.
А еще необходимо вовремя признавать свои инвестиционные ошибки, тем самым уменьшая негативные последствия неудачных инвестиций.
"Жадность, неготовность признавать ошибки и безапелляционная убежденность в собственной правоте, — основные ошибки, которых должен избегать инвестор", — убежден Сергей Фурса.
О том, как правильно инвестировать, куда можно вкладываться в Украине во время войны, каких активов следует остерегаться, и что почитать начинающему инвестору, — читайте в полной версии интервью Сергея Фурсы для Delo.ua.