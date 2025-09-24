Сергей Власенко: "Комиссия ни разу не вмешивалась в рассмотрение конкретных судебных производств, находящихся на рассмотрении в ВАКС"

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Сергей Власенко прокомментировал появившуюся в средствах массовой информации информацию о давлении на Высший антикоррупционный суд.

Соответствующее заявление Власенко появилось на сайте парламента.

Председатель Временной следственной комиссии Сергей Власенко заявил, что 16 июля 2025 было принято решение о направлении в правоохранительные органы, органы судебной власти и другие государственные органы обращений и запросов с законным требованием, предусмотренным Законом Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", предоставить информацию об организации деятельности по соответствующим органам деятельности использованных средств, штатную и фактическую численность работников и размер заработной платы (за последние годы).

Чиновник уверяет, что такие запросы были направлены во все правоохранительные органы. Однако только ВАКС якобы "демонстрирует откровенное и пристрастное отношение к работе Комиссии, что проявляется в игнорировании законных требований по предоставлению информации на официальные запросы, грубом нарушении норм действующего законодательства Украины, а также в пристрастных публичных комментариях, содержащих попытки приписать комиссии давление на суд".

"Комиссия ни разу не вмешивалась в рассмотрение конкретных судебных производств, находящихся на рассмотрении в ВАКС, и не спрашивала информацию относительно их фигурантов. Обращения Комиссии касались исключительно вопросов организации работы и итогов деятельности ВАКС. По имеющейся в Комиссии информации, судьи ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пользуются государственным охраной бюджета Украины. В связи с этим Комиссия направила соответствующее обращение к указанному вопросу 2 сентября 2025 года. Согласно Закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде", государственная охрана Украины должна предоставляться не всем судьям ВАКС.

Чиновник заверил, что такие заявления со стороны ВАКС и средств массовой информации носят манипулятивный характер, ведь:

со стороны комиссии нет "особого внимания" к ВАКС - комиссией направлены запросы и в другие органы государственной власти, правоохранительные и судебные, с просьбой предоставить информацию о различных аспектах их деятельности и финансовом обеспечении, численности;

ВАКС в своих отчетах неоднократно ссылался на данные по наполнению Государственного бюджета Украины как на свои достижения и эффективные результаты деятельности, однако на вопросы комиссии по конкретным результатам и соблюдению требований законодательства отказался предоставлять информацию, руководство ВАКС начало распространять недостоверную информацию о давлении на суд.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы давлении на Высший антикоррупционный суд. В частности, Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования коррупции в правоохранительных органах и судах якобы упрекает главу Высшего антикоррупционного суда Веру Михайленко запросами, которые выходят за пределы ее полномочий и не входят в компетенцию ВСК.