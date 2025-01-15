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Шеринг билетов, персонализация: в приложении "Укрзализныци" обновлен функционал
В приложении "Укрзализныци" появились новые функции.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Шеринг билетов между аккаунтами
В приложении появилась новая функция – создание профиля пассажира.
Теперь, покупая билет, нужно указать ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.
Нужно проверить, совпадают ли данные с информацией в аккаунте пассажира — система автоматически осуществит проверку их соответствия.
Дополнительная персонализация
В приложении теперь появилась возможность указать дату рождения и пол.
Эта информация позволит персонализировать поздравления для пассажиров в праздничные и особые моменты.
Обнимашки за детские билеты
Родители, путешествующие с детьми, будут получать объятия за каждый приобретенный детский билет.🫂
Семейные путешествия заслуживают особой поддержки, отмечают в пресс-службе.
Удобная навигация в программе лояльности
УЗ внедрила категории, облегчающие поиск предложений. Речь идет о таких:
- Детям – все необходимое для маленьких пассажиров.
- Досуг – для активного и интересного отдыха.
- Здоровье – продукты и услуги для вашего благополучия.
А также специальные категории:
- Бизнес ветеранов – предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.
- Сделано в Украине — бренды, производящие продукцию и поддерживающие экономику страны".
Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.
Добавим, у пассажиров поездов Интерсити+ "Укрзализныци" появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения состава.