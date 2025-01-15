Шеринг билетов, персонализация: в приложении "Укрзализныци" обновлен функционал

В приложении "Укрзализныци" появились новые функции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Шеринг билетов между аккаунтами

В приложении появилась новая функция – создание профиля пассажира.

Теперь, покупая билет, нужно указать ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.

Нужно проверить, совпадают ли данные с информацией в аккаунте пассажира — система автоматически осуществит проверку их соответствия.

Дополнительная персонализация

В приложении теперь появилась возможность указать дату рождения и пол.

Эта информация позволит персонализировать поздравления для пассажиров в праздничные и особые моменты.

Обнимашки за детские билеты

Родители, путешествующие с детьми, будут получать объятия за каждый приобретенный детский билет.🫂

Семейные путешествия заслуживают особой поддержки, отмечают в пресс-службе.

Удобная навигация в программе лояльности

УЗ внедрила категории, облегчающие поиск предложений. Речь идет о таких:

Детям – все необходимое для маленьких пассажиров.

Досуг – для активного и интересного отдыха.

Здоровье – продукты и услуги для вашего благополучия.

А также специальные категории:

Бизнес ветеранов – предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.

Сделано в Украине — бренды, производящие продукцию и поддерживающие экономику страны".

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.

Добавим, у пассажиров поездов Интерсити+ "Укрзализныци" появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения состава.