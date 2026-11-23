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Сеть Comfy назначает нового гендиректора: что о нем известно
Сеть по продаже бытовой техники и электроники Comfy объявила о запланированной смене генерального директора: с апреля 2027 года компанию возглавит Иван Гринчук, управленец с более чем 14-летним опытом в международных компаниях Nestlé и Bolt.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что нынешний гендиректор Геннадий Вербиленко, назначенный в январе 2026 года, после передачи полномочий новому руководителю вернется к работе в совещательном совете Comfy .
Что известно о новом СЕО
Иван Гринчук имеет более 14 лет управленческого опыта в международных компаниях. Карьеру начал в 2012 году в Nestlé, где прошел профессиональный путь от management trainee, бренд-менеджера до директора по коммерческому развитию (Head of Commercial Development) бизнес-направления кофе и напитков в Украине и Молдове. В 2022 году возглавил Bolt Food в Украине, затем руководил направлением Bolt Food в Украине и Польше. За последние три года занимал должность регионального менеджера (Regional General Manager) в Восточной, Южной Европе и Африке.
Обновление руководства предусмотрено стратегией трансформации Comfy : переход от модели омниканального ритейлера в технологическую, диджитальную продуктовую платформу.
В компании отмечают, что за 10 месяцев трансформации COMFY под руководством Геннадия Вербиленко реализовала ряд стратегических изменений:
- запустила маркетплейс ;
- после потери распределительного центра перешла к новой, диверсифицированной модели логистики с несколькими независимыми цепями снабжения.
О Comfy
Сеть Comfy насчитывает 110 магазинов в 56 городах Украины.
Ключевые показатели деятельности ритейлера:
- Выручка за 2025 год: 55,8 млрд грн (на 17% больше, чем в 2024 году);
- Уплаченные налоги: 2,3 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за прошлый год;
- Структура собственности: владельцем ООО "Комфи Трейд" является Comfy Holdings Limited (Кипр), конечные бенефициары - Станислав Ронис и Светлана Гуцул.
Напомним, 27 августа в результате российской атаки поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области.
Ранее сеть ритейлера Comfy диверсифицировала складскую инфраструктуру по регионам и оптимизировала режим работы распределительных центров. Основное системное решение состоит в минимизации присутствия товаров на центральном распределительном центре (РЦ).