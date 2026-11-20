8 декабря в Киеве на SHE Congress 2026 – ежегодном конгрессе от WoMo.ua и Ekonomika+ – соберутся те, кто знает, как быть заметной, находить своих и беречь собственную энергию. У каждой своя история, свой опыт и свои ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют женщин в бизнесе.

Уже 24 ноября стоимость участия вырастет с 1000 грн до 2500 грн. Поэтому не упускайте свою возможность присоединиться к конгрессу по лучшим условиям – регистрируйтесь по ссылке.

SHE Congress 2026 – это:

ДЕНЬГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Как найти деньги, партнеров и возможности для реализации своей идеи.

СМЕЛЬНОСТЬ

Как выйти из своего "пузыря", зайти в новую индустрию или роль и найти себя там, где нет готовых сценариев.

ИИ

Новая суперсила или новая зависимость: где искусственный интеллект расширяет возможности, где лучше думать самой.

ВИДИМОСТЬ

Как строить собственную профессиональную видимость, говорить о себе так, чтобы вас слышали, и где проходит граница между смелостью и неосторожностью в публичности.

ЭНЕРГИЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Smart Longevity: как сохранять молодость без радикальных вмешательств и заботиться о теле и энергии, чтобы чувствовать себя хорошо.

На сцене:

Наталья Татаринцева (Flexible body online), Юля Карпова (Юлині бабусі), Елена Цинтила (Мы – Украина), Юлия Завалишина (Киевстар), Ксения Драганюк (ОО "Землячки"), Татьяна Смирнова (ekonomika+), Яна Шумунова (Sense Bank), Наталя Островская (ТСН), Ирина Золотаревич (Международная группа масштабирующего коучинга), Оксана Лопаткина (Dr. Lo), Влада Либерова (LIBKOS), Маргарита Сичкарь (BookArtHouse), Юлия Перекрестова (JULIYA KROS) и другие.

Мероприятие будет модерировать Никита Михалев, телеведущий "Мы – Украина".

Вас ждут:

панельные дискуссии, интервью и практические истории спикеров;

ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют женщин в бизнесе;

возможность приобщиться к благотворительному сбору для ОО "Землячки" на комплекты зимней формы для защитниц, а также розыгрыш подарков;

нетворкинг, где рождаются смелые коллаборации;

кофе от Lavazza и вкусности от ALVIVA GROUP, чтобы разговоры были еще приятнее;

фотоотчет сразу в день события, чтобы вы могли сразу делиться моментами конгресса в соцсетях;

доступ к презентациям и записи конгресса, чтобы вернуться к самым ценным мнениям в любое время.

Увидеть, как это было в прошлом году, можно по ссылке.

📍 8 декабря 2026 | Киев

Присоединяйтесь к конгрессу по лучшим условиям.