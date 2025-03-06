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Системы контроля движения грузовиков принесли госбюджету почти 28 млн грн

Weigh-in-Motion (WIM)
Системы контроля движения грузовиков помогают предотвратить разрушение дорог. Фото: sea.com

Благодаря системе Weigh-in-Motion (WIM), которая контролирует вес транспорта в движении и находится под управлением Агентства восстановления, с января по февраль 2025 в госбюджет поступило почти 27 978 998 гривен. Эта система включает в себя оборудование, установленное как в дорожное полотно, так и над дорогой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В ведомстве объясняют, что WIM – это комплексные системы мониторинга погрузки на ось и общую массу транспортных средств на дорогу. Они обеспечивают круглосуточный контроль движения, автоматическую фиксацию нарушений с минимальным человеческим вмешательством в эти процессы. Сегодня на дорогах государственного значения уже работает 57 площадок с системами WIM.

Главная цель этих систем – выявление грузовых автомобилей, нарушающих весовые нормы, ведь такие транспортные средства создают угрозу аварий и разрушают дороги и мостовые сооружения.

Какие параметры фиксируют датчики систем:

  • общий вес транспортного средства;
  • погрузка на каждую ось;
  • габариты; скорость движения;
  • номерные знаки.

Штрафы за превышение габаритно-весовых норм:

  • от 5% до 10% – 8500 грн;
  • от 10% до 20% – 17000 грн;
  • от 20% до 30% – 34 000 грн.;
  • более 30% установленной нормы – 51 000 грн.

Система полностью покрывает проезжую часть, обойти ее невозможно. Данные автоматически передаются Агентству восстановления и "Укртрансбезопасность", где обрабатываются инспекторами.

В министерстве напомнили, что в 2024 году благодаря работе комплексов Weigh-in-Motion (WIM) в государственный бюджет Украины было уплачено 163,1 миллиона гривен.

Напомним, в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Автор:
Татьяна Бессараб