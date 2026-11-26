Временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация с замедлением скорости "военного пакета" системы спутниковой связи Starlink в Украине Starshield остается нерешенной, поскольку в Вашингтоне до сих пор никто не взял на себя ответственность за это решение.

Как пишет Dilo, об этом Сеник сообщил в сети X.

Никто не взял на себя ответственность

Поверенный по делам Украины в США подчеркнул, что ограничение скорости Starshield в Украине создали порочный круг: ни одна из ключевых заинтересованных сторон не смогла выяснить, кто принял данное решение.

"Чем дольше эта ситуация остается нерешенной, тем больше становится риск, что она постепенно исчезнет из виду тех, кто имеет полномочия ее решить. Мы не можем допустить, чтобы это произошло", - подчеркнул Сеник.

Он отметил, что украинцы и так сталкиваются с достаточным количеством угрожающих жизни вызовов из-за продолжающейся агрессии России.

"Мы не можем позволить себе воспринимать нарушение критической услуги, такой как Starshield, как еще один эпизод и просто двигаться дальше. Этот вопрос должен оставаться в повестке дня, пока не будет полностью решен", - убежден Сеник.

Он отметил, что эта технология спасла множество жизней в Украине и позволила эффективно перехватывать русские дроны.

"Однако внезапные ограничения, введенные более недели назад без какого-либо предупреждения, поставили гражданских украинцев перед дополнительной опасностью. Каждый день, когда эти ограничения остаются в силе, создает реальные риски и потенциально катастрофические последствия для людей на местах", - предупредил Сеник.

Он обратил внимание, что Россия продолжает расширять производство дронов и еженедельно запускает тысячи беспилотников.

"Во время, когда масштабы и интенсивность этих атак растут, любое нарушение способности, которая помогает защищать украинские жизни, является делом высокой срочности. Мы просто не можем позволить этому вопросу исчезнуть из виду", - подытожил поверенный в делах Украины в США.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.