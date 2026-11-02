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Скандал из-за сэндвича: суд отказал McDonald's в закрытии иска об обмане покупателей

McRib
Поводом для обращения в суд стала форма котлеты у McRib / Depositphotos

Федеральный суд США отклонил ходатайство компании McDonald's, пытавшейся закрыть коллективный иск в отношении популярного сэндвича McRib. Потребители обвиняют сеть ресторанного питания в мошенничестве и введении в заблуждение о составе блюда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В чем обвиняют сеть

Поводом для обращения в суд стала форма котлеты, имитирующая свиные ребрышки. Истцы утверждают, что компания намеренно придала мясу такую форму, чтобы заставить покупателей поверить, будто блюдо содержит настоящее реберное мясо. Это дорогое и ценное мясо известно своим богатым вкусом и высоким содержанием жира.

В то же время потребители заявили, что в сэндвиче действительно используют более дешевые субпродукты и дешевые части свинины, в частности лопатку, сердце или рубец. Из-за такого маркетинга люди переплачивали за McRib, который считается одной из самых дорогих позиций в меню.

Окружная судья Чикаго Эйприл Перри назвала преждевременными заявления McDonald's о том, что ни один здравомыслящий покупатель не ожидает найти реберное мясо в фастфуде. Она подчеркнула, что на сайте компании сэндвич описывается в общем, а клиенты не обязаны проводить собственные расследования перед покупкой перекуса за 7 долларов.

Судья добавила, что форма котлеты действительно может служить косвенным доказательством намерения ввести покупателей в заблуждение. Понимание покупателями названия и формы блюда не вычурно или необоснованно.

McDonald's отвергает обвинения

В компании McDonald's категорически не согласны с иском.   Представители сети заявили, что всегда прозрачно информируют о составляющих и не используются в производстве сердца или желудка.

По их мнению, маркетинговое название не превращает правдивую рекламу в мошенничество. Адвокаты истцов в свою очередь заверили, что будут добиваться полной ответственности компании за обманчивую рекламу.

McDonald's периодически продает McRib с 1981 года.

McDonald's в Украине.

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, ранее McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги. McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы заведений из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.

Автор:
Татьяна Бессараб

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