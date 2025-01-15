Сколько стоит зарядить электромобиль в январе 2025 года?

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию составят 360 гривен, что на 10 грн больше, по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

Аналитики отмечают, что даже если заряжать электромобиль исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает . н менее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 440 грн. Но на практике машины с ГБО нуждаются в большем топливе.

Почем киловат на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» – когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час в большинстве своем выросла, от 50 копеек до 2 гривен у отдельных предоставлятелей этой услуги. Однако есть и снижение цен — те же 2 гривны сбросил один из операторов на медленную зарядку, еще один отнял гривну от предыдущего тарифа за АС-соединение.

Средняя цена киловатт-час полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 14 грн (без изменений), через DC порт — 17 грн (+0,3 грн).

Рынок электромобилей в Украине

Отметим, что в 2024 году украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).

По итогам 2024 г. крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто Tesla Model Y лидирует в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.