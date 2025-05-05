Сколько Украина заработала на экспорте электроэнергии в I квартале: оценка эксперта

В январе-марте 2025 года Украина заработала на экспорте электроэнергии $18 млн. Об этом говорится в материале аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

При этом эксперт отмечает, что в апреле 2025 года экспорт электроэнергии вырос почти вдвое к предыдущему месяцу – почти до 157 тыс. рублей. МВт-час. Этот показатель самый высокий с октября 2022-го. Поставки электроэнергии осуществлялись как и в "дневные" часы, так и ночью. А в утренний и вечерний пик и дальше осуществлялся импорт электроэнергии.

Среди ТОП-экспортеров сейчас государственные и частные компании — "Энергоатом", ДТЭК и "Укргидроэнерго".

Уже с 1 мая доступная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 650 МВт. Это станет для Украины дополнительной возможностью балансировки энергосистемы без ограничений генерации и инструментом получения дополнительной прибыли от внешней торговли и государственного бюджета.

Куда Украина экспортирует электроэнергию

В настоящее время Украина осуществляет торговлю электроэнергией со всеми соседними европейскими странами – Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей и Молдовой. Каждую весну объемы экспорта растут, а импорт – уменьшается. Это обусловлено погодными факторами: потребление падает из-за потепления, а генерация растет благодаря эффективной работе солнечных и гидроэлектростанций.

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.