Украинская компания Quantum Wiy Industries модернизировала дрон-перехватчик SPYS, способный развивать скорость до 500 км/ч. Обновление коснулось конструкции корпуса, электроники и других характеристик беспилотника.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Милитарный".

Разработчики учли отзывы военных экипажей, испытывавших первые прототипы во время работы по реактивным целям. Одним из главных направлений модернизации стало усовершенствование аэродинамики, что повлияло на общие характеристики дрона.

Что изменили в конструкции SPYS

Обновленный перехватчик получил более узкие крылья, измененную переднюю часть корпуса и другую конфигурацию воздухозаборников.

Также конструкторы просмотрели расположение и конструкцию антенны. В предыдущей версии она создавала значительное аэродинамическое сопротивление, поэтому ее форму и размещение оптимизировали.

Сменили и материал корпуса: вместо черного пластика теперь используют белый. По словам разработчиков, в летнюю эксплуатацию черный корпус нагревался до 80°C. Это создавало чрезмерную тепловую нагрузку на внутреннюю электронику.

Производство корпуса по-прежнему осуществляется методом 3D-печати. Такой подход позволяет оперативно изменять конструкцию в соответствии с результатами испытаний. В то же время перед переходом к массовому серийному производству разработчики сделали его более технологичным.

Дальность полета увеличили до 45 км

Одним из важных изменений явилось увеличение дальности полета SPYS — с 33 до 45 км.

Также сменилась боевая часть. Ее массу увеличили с 300 до 500 грамм. Вместо самодельных зарядов, ранее готовивших военные самостоятельно, перехватчик получил штатную кодифицированную фугасную боевую часть заводского производства.

Она комплектуется штатным взрывателем и специальной тарой для безопасного хранения.

Обновили электронику и систему связи

Разработчики усилили силовую часть электроники. Это должно обеспечить более стабильную работу беспилотника на высоких скоростях и дать возможность использовать его повторно.

Отдельное внимание было уделено работе в условиях подавления спутниковой навигации. Для этого реализовали систему радиомаячков, определяющую координаты дрона с помощью триангуляции.

Полученные данные используются для автоматической наводки антенны наземной станции управления в направлении перехватчика. Это должно помогать поддерживать стабильный канал связи даже при радиоэлектронном подавлении спутниковой навигации.

Таким образом модернизация SPYS охватила сразу несколько направлений: аэродинамику, дальность полета, электронику и конструкцию корпуса. Разработчики адаптировали беспилотник к переходу на серийное производство.

Ранее сообщалось, что цена противодействия реактивным "шахедам" в 2027 году будет зависеть от того, как быстро украинские производители перейдут от испытаний к серийным поставкам и сколько перехватчиков будет тратиться на подтвержденный убыток.