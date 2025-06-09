Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии

Славянская ТЭС, являющаяся структурным подразделением ПАО "Донбассэнерго", возобновила генерацию электроэнергии.

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Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации Smida.

Для "Донбассэнерго" производство электроэнергии является основным видом деятельности, подчеркивающим важность этой новости. После оккупации Старобешевской ТЭС (мощностью более 2 ГВт) в 2014 году "Донбассэнерго" управляет только Славянской ТЭС (880 МВт).

Предыстория временного прекращения работы ТЭС

По словам члена правления "Донбассэнерго" Олега Ларионова, станция проработала 55 дней в ОЗУ-2024/2025 (осенне-зимний период) и упустила возможность выдавать электроэнергию после удара РФ 25 декабря 2024 года.

"У нас осталась одна станция. С начала отопительного сезона она проработала только 55 суток, до 25 декабря, когда произошел массированный обстрел. К сожалению, станция потеряла основное оборудование", – заявил он на брифинге в Министерстве энергетики.

Во время осенне-зимнего периода станция подверглась пяти обстрелам, в результате которых теряла возможность выдачи электроэнергии на четыре-семь суток, но каждый раз ее удалось восстанавливать.

3 июня "Донбассэнерго" разместило информацию в Smida о том, что Славянская ТЭС временно прекратила генерацию э/э.

Массированные атаки на энергосистему

По данным Минэнерго, за три года войны РФ повредила более 63 тыс. объектов энергетики Только в 2024 году Украина потеряла 10 ГВт мощности.

С 17 ноября 2024 года по март 2025 года произошло девять массированных атак на энергосистему. Самая мощная из них произошла 13 марта, когда РФ атаковала одновременно 300 средств поражения.

Очередная атака подобного масштаба произошла в день Рождества, 25 декабря.

В ночь на 20 января российские войска снова атаковали одну из теплоэлектростанций ПАО "Центрэнерго", несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее.