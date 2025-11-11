Служебная халатность более чем на 23 млн грн: эксзамминистра соцполитики получил подозрение

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры бывшему заместителю министра социальной политики доложено о подозрении в служебной халатности из-за нерабочей системы E-social на 23,7 млн грн.

Нерабочая E-social на 23,7 млн грн

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры бывшему заместителю министра социальной политики доложено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Пока он работает советником министра социальной политики.

Прессслужба не раскрывает имя должностного лица. По данным источника Украинской правды, речь идет о Борисе Лебедцове, занимавшем пост заместителя министра социальной политики с марта 2020 по июнь 2022 года.

Отмечается, в 2018 году должностное лицо подписало акты на оплату разработки государственной системы E-social, которая должна была объединить информацию обо всех социальных выплатах, льготах и субсидиях. Подрядчикам перечислили 23,7 млн грн, однако платформа так и не заработала – она не отвечала требованиям законодательства и не могла интегрироваться с государственными реестрами. В 2021 году договор был расторгнут.

Аудит подтвердил, что тендер проводили с нарушениями, предложения подрядчиков должны были отклонять, а государству нанесен ущерб почти на 23,7 млн грн. Денежные средства на создание E-social предоставлял Всемирный банк, поэтому Украина теперь должна вернуть их с процентами.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.