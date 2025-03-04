Смартфоны серии Xiaomi 15 со Snapdragon®8 Elite и оптикой Leica – уже в Алло от 36 999 гривень

Алло начинает продажи премиальных смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra с оптикой Leica

Summilux и другими уникальными характеристиками. Модели продолжают традиции

профессиональной мобильной съемки, а также предлагают новый опыт каждому

пользователю, работая на мощной мобильной платформе Snapdragon® 8 Elite. Новинки только

что представили в Барселоне, а их уже можно приобрести в Украине на allo.ua и в приложении

Алло с выгодой до 8 000 гривень до 10 марта.

Xiaomi 15: флагманский опыт в компактной форме

Xiaomi 15 (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) предлагает увлекательный просмотр благодаря 6,36” CrystalRes-AMOLED-экрану с тонкой рамкой, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, защищенному стеклом Xiaomi Shiel. Новинка невероятно производительна, ведь работает на базе мобильной платформы Snapdragon®8 Elite. Емкая батарея на 5240 мАч обеспечивает длительную работу в течение дня: полной зарядки хватит на 25 часов просмотра видео. А восстановить заряд можно быстро благодаря поддержке проводной гиперзарядки мощностью 90 Вт и беспроводной – 50 Вт. Профессиональное качество фото и видео достигается благодаря объективам Leica. Система камер состоит из трех 50 Мп модулей: основной камеры с матрицей Light Fusion 900, ультраширокоугольной и телефотокамеры с подвижными линзами, что позволяет сфокусироваться на расстояниях, недоступных для обычных телефотокамер, поэтому можно фотографировать и снимать видео при любых условиях. А качественные селфи и великолепное изображение во время онлайн-общения обеспечит 32 Мп фронтальная камера.

Xiaomi 15 работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 2 и предлагает полезные АІ-функции для удобного ежедневного использования. Стоимость новинки – 36 999 и 39 999 гривень в зависимости от конфигурации, а доступна она в черном, зеленом и белом цветах.

Xiaomi 15 Ultra: вершина фотоискусства

Xiaomi 15 Ultra (16+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ) предлагает невероятный опыт просмотра и взаимодействия благодаря 6,73” AMOLED-дисплею с разрешением WQHD+, динамической частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, поддержке Dolby Vi1+. Дисплей защищен Xiaomi Shield Glass 2.0.

Флагманский чип Snapdragon® 8 Elite в паре з 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечит выполнение сложных заданий. Новая квадрокамера Leica – это три 50-мегапиксельных объектива (основной со сверхбольшим 1" сенсором, ультраширокоугольный и телефото с подвижными линзами) и новейшая 200 Мп ультрателефотокамера, имеющая эквивалентное фокусное расстояние 100 мм. Также есть 32 Мп фронтальная камера для выразительных селфи. Продолжительное время автономной работы Xiaomi 15 Ultra обеспечивает батарея емкостью 5410 мА•ч. Модель поддерживает проводную гиперзарядку 90 Вт и беспроводную – на 80 Вт.

Приобрести Xiaomi 15 Ultra можно по цене от 54 999 гривень. Сейчас доступны модели в белом и серебристом цветах. Дополнит новинку Photography Kit, продающийся отдельно. Он поможет максимально раскрыть возможности фотосъемки, превращая смартфон в настоящий фотоаппарат.

Кроме того, благодаря защите по стандарту ІР68 корпусы обеих новинок полностью защищены от пыли, они могут выдержать погружение в пресную воду до 30 минут. Благодаря поддержке технологии Wet Touch работать с новинками можно даже с мокрыми пальцами, а новый ультразвуковой датчик отпечатков пальцев обеспечит быструю и безопасную разблокировку смартфона. Специальные AI-функции новинок – распознавание голоса, субтитры, креативный ассистент, обработка фотографий и видео и др. – выводят на новый уровень ежедневный опыт использования, значительно облегчая его.

Смартфоны серии Xiaomi 15 можно осмотреть дистанционно благодаря уникальному сервису видеоконсультаций с 10:00 до 20:00, соответствующая кнопка находится на карточке товара. Эксперт Алло продемонстрирует заинтересовавшее устройство и расскажет о его основных характеристиках и преимуществах.

Смартфоны завезены официально, они имеют гарантию производителя 24 месяца. Приятным бонусом при покупке новинок станет доступ к YouTube Premium в течение 3 месяцев, а также дополнительная гарантия на защиту экрана. Покупатели могут получить кешбэк по программе лояльности Алло Гроші, благодаря чему следующие покупки станут более выгодными. Также во время одной покупки можно одновременно воспользоваться двумя программами лояльности – корпоративной Алло Гроші и национальной Fishka, то есть купить товар с двойной выгодой. При необходимости можно оформить кредит на покупку или оплатить ее частями.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.

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