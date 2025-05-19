Смена места службы онлайн: 32 тысячи военных нашли новое место службы из-за "Армия+"

За полгода от запуска функции подачи рапорта на смену места службы в военном приложении "Армия+" более 100 тысяч украинских военнослужащих подали соответствующие заявления. Уже 32 тысячи защитников воспользовались этой возможностью и сменили свои подразделения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как работает функция смены места службы в приложении "Армия+"

Отмечается, что функция представления рапорта на смену места службы была внедрена для того, чтобы военнослужащие могли переходить к подразделениям, где их навыки будут использованы максимально эффективно. С момента запуска более 32 тысяч военных уже переведены или готовятся к смене места службы.

За полгода работы функции представления рапорта в приложении "Армия+" команда Министерства обороны постоянно усовершенствовала этот процесс.

В частности, была улучшена процедура подачи: добавлен блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности.

Это значительно снизило количество ошибок, ранее приводивших к отклонению рапортов Кадровым центром ВСУ из-за недостаточного количества или неправильности данных, с подробным объяснением необходимых исправлений.

В случае согласования рапорта Кадровый центр ВСУ оформляет приказ для офицеров или распоряжения для солдат и сержантов на перевод, обязательный для выполнения. Центральное управление по защите прав военнослужащих в сотрудничестве с органами военного управления оперативно реагирует на случаи игнорирования командами выполнения этих приказов и строго контролирует их реализацию.

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.