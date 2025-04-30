СМИ обнародовали детали соглашения Украины с США по недрам: Юлия Свириденко летит в Вашингтон

Украина готова подписать с США соглашение о недрах. Работа над документом уже завершена.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Юлия Свиреденко полетела подписывать соглашение

По данным издания, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания соглашения.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко пишет, что "текста соглашения на руках у украинской стороны нет" и "пока никакой подготовки к подписям не происходит", но "все может измениться".

Что в сделке

Согласно проекту документа, США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине".

Вашингтон также признает, что соглашение не должно противоречить планам Украины по вступлению в ЕС.

США согласились, что только предстоящая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.

Согласно документу, соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России".

Два других технических соглашения, которые будут определять, как будет функционировать общий фонд, еще не согласованы.

Напомним, как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

Первый проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы "долга" Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот "долг" Киев вписывать в соглашение отказывался.

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы о предоставлении надежных гарантий безопасности нашему государству.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.