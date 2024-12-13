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Шмыгаль анонсировал запуск услуги "єКнига": кто получит средства
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о запуске услуги "єКнига" со следующей недели. Благодаря этой услуге 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на покупку книг.
Об этом глава правительства объявил во время заседания правительства.
"На следующей неделе мы запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения по-украински. В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру — это важный элемент поддержки", — подчеркнул Шмыгаль.
Что известно об услуге
Правительство приняло постановление о запуске услуги "эКнига" в приложении "Дія". 18-летние украинцы смогут получить 908 гривен от государства на покупку книг.
Эти средства можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.
Использовать деньги нужно в течение трех месяцев в присоединившихся к проекту магазинах. Получить помощь можно легко онлайн через приложение "Действие".
Как воспользоваться :
- Авторизуйтесь в приложении "Дія".
- Выберите услугу.
- Откройте специальный счет для зачисления пособия.
- Используйте средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.
Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги. Услуга доступна гражданам Украины, которые достигли 18-летия с 2024 года.
Delo.ua писало, что война повлияла на работу в книгоиздательской отрасли. Дефицит кадров в сфере книгоиздания начался еще в 2014 году и совпал с ростом отрасли. Пока кризис достиг своего апогея.