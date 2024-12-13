Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,04

EUR

43,70

--0,10

Наличный курс:

USD

41,80

41,75

EUR

44,19

44,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Шмыгаль анонсировал запуск услуги "єКнига": кто получит средства

Правительство приняло постановление о запуске услуги "єКнига".
18-летние украинцы получат средства на книги

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о запуске услуги "єКнига" со следующей недели. Благодаря этой услуге 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на покупку книг.

Об этом глава правительства объявил во время заседания правительства.                    

"На следующей неделе мы запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения по-украински. В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру — это важный элемент поддержки", — подчеркнул Шмыгаль.

Что известно об услуге

Правительство приняло постановление о запуске услуги "эКнига" в приложении "Дія". 18-летние украинцы смогут получить 908 гривен от государства на покупку книг.

Эти средства можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Использовать деньги нужно в течение трех месяцев в присоединившихся к проекту магазинах. Получить помощь можно легко онлайн через приложение "Действие".

Как воспользоваться :

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія".
  • Выберите услугу.
  • Откройте специальный счет для зачисления пособия.
  • Используйте средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.

Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги. Услуга доступна гражданам Украины, которые достигли 18-летия с 2024 года.

Delo.ua писало, что война повлияла на работу в книгоиздательской отрасли. Дефицит кадров в сфере книгоиздания начался еще в 2014 году и совпал с ростом отрасли. Пока кризис достиг своего апогея.

Автор:
Ольга Опенько