Шмыгаль анонсировал запуск услуги "єКнига": кто получит средства

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о запуске услуги "єКнига" со следующей недели. Благодаря этой услуге 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на покупку книг.

Об этом глава правительства объявил во время заседания правительства.

"На следующей неделе мы запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения по-украински. В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру — это важный элемент поддержки", — подчеркнул Шмыгаль.

Что известно об услуге

Правительство приняло постановление о запуске услуги "эКнига" в приложении "Дія". 18-летние украинцы смогут получить 908 гривен от государства на покупку книг.

Эти средства можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Использовать деньги нужно в течение трех месяцев в присоединившихся к проекту магазинах. Получить помощь можно легко онлайн через приложение "Действие".

Как воспользоваться :

Авторизуйтесь в приложении "Дія".

Выберите услугу.

Откройте специальный счет для зачисления пособия.

Используйте средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.

Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги. Услуга доступна гражданам Украины, которые достигли 18-летия с 2024 года.

Delo.ua писало, что война повлияла на работу в книгоиздательской отрасли. Дефицит кадров в сфере книгоиздания начался еще в 2014 году и совпал с ростом отрасли. Пока кризис достиг своего апогея.