При доработке законопроекта о понижении НДС на социально значимые продукты нужно учитывать риски для бюджета и производителей. В то же врем предложенные налоговые изменения должны прежде всего уменьшить расходы покупателей.

Как пишет Dilo со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин, об этом ее глава и мэр Харькова Игорь Терехов заявил 25 ноября во время онлайн-заседания рабочей группы по рассмотрению законопроекта.

По его словам, снижение ставок НДС не гарантирует автоматического удешевления товаров в магазинах и аптеках. Поэтому налоговые изменения должны сопровождаться мониторингом розничных цен, чтобы оценивать, получают ли покупатели соответствующую экономию.

"Мы предлагаем снизить НДС не для того, чтобы больше зарабатывали торговые сети. Мы хотим, чтобы меньше платили люди", – подчеркнул Терехов.

Он также прокомментировал замечания представителей Министерства финансов, Министерства экономики и ритейла о возможных бюджетных потерях и последствиях для украинских производителей.

По мнению мэра, при оценке бюджетных последствий необходимо учитывать не только сокращение налоговых поступлений, но и экономические потери из-за низкой покупательной способности населения. В частности, уменьшение потребительских расходов негативно отражается на продажах украинских производителей.

Отдельное внимание он обратил на ситуацию в прифронтовых общинах, где жители из-за войны теряют жилье, работу и источники доходов. По его оценке, доступность базовых товаров оказывает влияние на возможность людей оставаться в своих общинах.

Среди вариантов доработки законопроекта Терехов назвал поэтапное введение пониженных ставок НДС, уточнение перечня льготных товаров и учет интересов отечественных производителей. Также предложенные изменения должны быть согласованы с европейским законодательством.

Ассоциация прифронтовых городов и общин заявила о готовности продолжать работу с Минфином и профильными парламентскими комитетами.

Что предусматривает законопроект №16069

Dilo сообщало о регистрации в Верховной Раде законопроекта №16069 от 14 сентября 2026 года. Документ, внесенный группой народных депутатов во главе с Сергеем Козырем, предусматривает:

снижение НДС на базовые продукты питания с 20% до 5%;

снижение ставки на лекарственные средства и медицинские изделия с 7 до 5%;

распространение льготного налогообложения на отдельные детские товары и средства гигиены;

временная установка ставки 7% для отдельных товаров автономного и резервного электропитания.

По состоянию на 26 ноября, законопроект прорабатывается в профильном комитете Верховной Рады. Комитет по интеграции Украины в ЕС ранее указал на необходимость его доработки для учета требований европейского законодательства. Предложенные изменения в Налоговый кодекс пока не вступили в силу.