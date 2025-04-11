Соглашение о недрах: кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с США

10 апреля из Брюсселя в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых отбыла украинская делегация. Ее сопровождают представители юридической компании.

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Об этом пишет "Зеркало недели".

Кто возглавил делегацию

Отмечается, что возглавляет украинскую делегацию Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины. Будут помогать ему на переговорах заместитель министра юстиции по европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По данным издания, у переговорной группы есть директивы от президента Владимира Зеленского, очерченные на закрытом совещании. Их суть сводится к тому, что публично озвучивал президент:

равное распределение взносов,

привлечение американских технологий добычи,

создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев.

Также Украина привлекла к переговорам сторонних консультантов. Ими, по крайней мере, на этом этапе, стали представители юридической компании Hogan Lovells, которая защищает интересы государственного ПриватБанка в Высоком суде Лондона в споре против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Украинская делегация едет в США на переговоры

Ранее Bloomberg сообщал, что 11-12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезные ископаемые между Украиной и США. Ссылаясь на собственные источники, издание писало, что для сопровождения переговоров правительство привлекло международную юридическую компанию.

На этой неделе правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о недрах между Украиной и США.

Первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет "красные линии" и основные принципы.

"То, что мы имеем сейчас, — это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США... Это не окончательная версия, это не общая позиция", — отмечала она.