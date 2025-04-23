- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Соглашение об ископаемых с США: Зеленский рассказал, как продвигается подготовка к подписанию
В настоящее время продолжаются юридические консультации между Украиной и США относительно соглашения о полезных ископаемых, информации о дате подписания нет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
По его словам, украинская и американская команды при подготовке к подписанию соглашения продемонстрировали позитив, подписав меморандум. Это стало первым этапом на пути к полноценному соглашению, которое еще предстоит ратифицировать украинскому парламенту.
"Там работают юристы. Юристы – обе американские компании. Правда, по разные стороны. Сейчас юристы работают под присмотром нашей команды. А их юристы под присмотром их команды. Я сразу говорил, мы возьмем американскую сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом для того, чтобы потом нас ни в чем не обвинили", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сейчас ничего не известно о других шагах по продлению или финализации соглашения.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.
Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.
Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем.
В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы по предоставлению надежных гарантий безопасности нашему государству.
Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.