Шоколад в Украине может резко подорожать: что происходит на мировом рынке какао

Мировому рынку какао грозит новое сокращение поставок из-за сильных наводнений в Эквадоре — третьему по величине производителю какао в мире. Из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо урожай в стране может снизиться на 7%, что создает риски нового роста цен на какао и шоколад.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

В октябре количество осадков на побережье Эквадора, где сосредоточена значительная часть какао-плантаций, превысила исторические нормы более чем на 10 000%, свидетельствуют данные Vaisala Xweather.

Ливни повлекли наводнения, повредили сельские дороги, ухудшили качество какао-бобов и создали условия для распространения болезней среди деревьев.

По оценкам четырех трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, производство какао в Эквадоре в текущем сезоне может сократиться до 580 тыс. тонн. Это примерно на 7% меньше, чем прогнозировалось ранее.

Местные фермеры уже терпят значительные убытки. В частности, производитель какао Мартин Пальярес с северо-запада страны рассказал, что при благоприятных условиях его хозяйство получает от $2 тыс. до $2,8 тыс. в месяц. Однако в прошлом месяце продажи принесли всего около $60.

Почему наводнения в Эквадоре угрожают мировому рынку какао

В последние годы Эквадор стал важным поставщиком какао на мировом рынке, помогая компенсировать проблемы с производством в Западной Африке.

Однако теперь непогода угрожает урожаю и в этой стране. В то же время, производители Западной Африки также готовятся к неблагоприятным погодным условиям, которые могут дополнительно ограничить мировые поставки.

Президент эквадорской ассоциации экспортеров какао Anecacao Карлос Санчес сообщил, что наводнения разрушили часть сельских дорог. Поэтому фермерам сложнее добраться до плантаций для сбора урожая и вовремя доставлять какао-бобы в пункты приемки.

Последствия непогоды могут сказаться и на следующих урожаях. Чрезмерная влажность повреждает цветы какао-деревьев еще до формирования плодов, поэтому производство может сократиться даже после завершения наводнений.

Старший брокер сырьевых товаров StoneX Владимир Зиентек отметил, что полные масштабы убытков станут понятны только в конце первого квартала следующего года.

Что будет с ценами на какао

Несмотря на угрозу сокращения урожая, мировые цены на какао пока сдерживают достаточное предложение после значительного избытка продукции из Западной Африки в прошлом сезоне.

Кроме того, часть потерь Эквадора могут компенсировать новые плантации, считает управляющий директор эквадорского экспортера Grandsur Хавьер Кастро.

В то же время, аналитики предупреждают о риске резких ценовых колебаний.

По словам аналитики Hedgepoint Global Markets Каролины Франсы, новые подтверждения повреждения урожая могут побуждать трейдеров активно покупать фьючерсы на какао, что способно повлечь за собой новый скачок цен.

На местном рынке Эквадора изменения уже заметны. По словам коммерческого директора Latam Commodity Traders Хулио Москосо, какао-бобы сейчас предлагают по цене нью-йоркских фьючерсов или со скидкой около $20 за тонну. К началу непогоды скидка составляла примерно $300.

Это свидетельствует о росте беспокойства участников рынка относительно доступности и качества эквадорского какао.

Дополнительным фактором риска для мировых поставок остается будущее применение европейских правил борьбы с вырубкой лесов, которые могут осложнить закупки какао из Западной Африки и повысить значение Эквадора для производителей шоколада.

Напомним, в феврале 2025 года Украина увеличила расходы на импорт какао и продуктов из него на 47% по итогам 2024 года до $504,8 млн. Основной причиной стало резкое подорожание какао-бобов на мировом рынке из-за неурожаев в странах-производителях.