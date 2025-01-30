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Солнечная погода и СЭС снизили потребление электроэнергии в Украине

потребление электроэнергии
Ситуация в энергосистеме 30 января. Фото: vsn.ua

Потребление электроэнергии в ряде регионов Украины снизилось благодаря солнечной погоде и высокой производительности местных солнечных электростанций. Однако ситуация в энергетической системе остается сложной из-за недавних российских атак.
 

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что 30 января, по состоянию на 9:30, в западных, северных и центральных областях Украины солнечная погода способствовала высокой производительности бытовых СЭС, что привело к снижению потребления электроэнергии на 2,4% по сравнению с предыдущим днем.

В то же время в "Укрэнерго" напоминают, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. В компании призвали украинцев рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Отметим, что летом 2024 года в Украине было принято решение об обязательности   установка солнечных панелей   с системами хранения энергии до конца 2025 года на всех общественных зданиях.

Кроме того, в Украине действует программа компенсаций за установление СЭС на домах "ГринДом". В октябре 2024 года сумма, которую могут получить на это объединение совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы, была увеличена вдвое — с 1 до 2 миллионов гривен.

Добавим, НЭК "Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут использованы для создания антидроновой защиты на основных подстанциях энергетической передачи.

Автор:
Татьяна Бессараб