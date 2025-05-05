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Солнечные электростанции и земельные участки: активы депутата горсовета передали АРМА
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) на основании определения Днепровского районного суда приняло в управление масштабный комплекс арестованных активов депутата городского совета.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Отмечается, что передача осуществлена в рамках уголовного производства, расследуемого Службой безопасности Украины по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в частности: вымогательство, незаконное лишение свободы, незаконное завладение транспортными средствами, незаконное обращение с оружием и декларирование недостоверной информации.
По данным следствия, активы принадлежат действующему депутату одного из городских советов.
Какие активы получила АРМА
Сообщается, что в состав арестованного имущества, переданного в управление АРМА, вошли:
- 87 объектов генерации солнечной энергии
- 68 земельных участков
- более 3,5 миллионов гривен
"Получение в управление такого комплекса активов является еще одним примером того, как арестованное имущество, приобретенное сомнительным путем, начинает работать на государство и укреплять его экономику в условиях военного положения", — подчеркнули в АРМА.
Напомним, АРМА разыскало активы должностных и должностных лиц одного из киевских ОСМД, которые обманули совладельцев многоквартирного дома. Среди активов более 90 объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе в центре Киева, 22 автомобиля и каютный круизный катер.