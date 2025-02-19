Сотрудничество между Украиной и США: какие перспективы для агросектора, энергетики и обороны

Украина имеет потенциал для эффективного сотрудничества с США в таких областях, как аграрный сектор, оборона, энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, а также цифровые технологии.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время видеообращения к участникам мероприятия "Диалоги по NV. Украина меняет мир", сообщает Укринформ.

Как отметила Маркарова, экономическая дипломатия, которая всегда была важным аспектом сотрудничества с США, в будущем будет играть еще большую роль в отношениях со стратегическим партнером.

Пять направлений сотрудничества

Маркарова назвала пять направлений сотрудничества, которыми Украина может заинтересовать США.

Первое направление – это аграрный сектор, охватывающий семена, технику и возможности для совместной работы в этих сферах.

В этом контексте отмечено, что даже во время войны Украина продолжает поставлять продовольствие более 400 миллионам людей по всему миру. Однако производительность во всех подсекторах сельского хозяйства остается относительно низкой. Дополнительные инвестиции, новые технологии и открытие новых рынков могут значительно повысить объем производства продовольствия.

Вторым потенциальным направлением сотрудничества Маркарова назвала сектор обороны, особенно инновационную его часть.

Во времена, когда не хватает оружия, украинские морские дроны и другие отечественные разработки стали незаменимыми в освобождении Черного моря и открытии зерновых коридоров, подчеркнула Маркарова.

Третье направление – энергетический сектор. Ранее Украина экспортировала электроэнергию, но война оказала значительное влияние на энергетическую инфраструктуру страны, уничтожив часть генерационных мощностей.

"С нашими хранилищами, с нашими потенциальными проектами добычи, хранения, транспортировки энергоресурсов у нас точно есть потенциал стать одним из крупнейших энергетических хабов в Европе", — убеждена Маркарова.

Четвертое направление — большие запасы минералов и полезных ископаемых, которые являются важным ресурсом для Украины.

"117 из 120, которые используются в разных отраслях, есть в Украине, 22 из материалов, которые признаны критическими Министерством энергетики США, также есть в Украине", — подчеркнула она.

Пятым направлением сотрудничества она назвала цифровизацию и ИТ-инновации, подчеркнув, что Украина стала не только первой страной, которая на государственном уровне внедрила эффективные цифровые услуги, но и экспортирует этот опыт в другие страны.

"С развитием искусственного интеллекта и фокуса на ИТ практически во всех секторах экономики это наше ключевое преимущество, где Украина может многое предложить миру", — считает Маркарова.

В конце она обратила внимание на уникальный опыт жизнестойкости Украины, который нет ни в какой другой стране в современном мире, и который, несомненно, станет основой изменений и трансформаций во многих процессах за пределами Украины.

О редкоземельных ископаемых

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

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