Совет бизнес-омбудсмена помог нефтетрейдеру сэкономить почти 9 млн грн на налогах

Благодаря вмешательству Совета бизнес-омбудсмена (СБО) компании, занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами, удалось отменить почти 9 млн грн налоговых доначислений.

Об этом говорится на портале СБО.

Отмечается, что компания обратилась в Совет бизнес-омбудсмена по поводу того, что налоговая начислила ему налоговые обязательства почти на 12 миллионов гривен, включая налог на прибыль, НДС и акцизный налог.

Причиной претензий налогового органа стали сомнения в реальности операций закупки и последующей продажи горючего компанией. Налоговики также указывали на отсутствие согласования маршрутов транспортировки нефтепродуктов с Национальной полицией и "рисковый" статус некоторых контрагентов компании, фигурировавших в уголовных производствах.

Однако Совет бизнес-омбудсмена тщательно изучил обстоятельства дела и предоставил веские аргументы в защиту компании. Старшая инспекторка Рады подчеркнула, что компания предоставила полный пакет первичных документов, подтверждающих реальность всех хозяйственных операций, поставленных под сомнение налоговой.

Также вместе с компанией был собран дополнительный пакет доказательств, чтобы подтвердить, что в соответствии с действующим законодательством маршруты поставки дизельного топлива (поставки которого были под сомнением) не нуждаются в согласовании с Нацполицией.

Следовательно, утверждения налоговиков о нереальности операций были преждевременными и безосновательными. А информация о рисковости контрагентов появилась уже после совершения сделок, поэтому она не может свидетельствовать о недобросовестности самой компании. Эти аргументы Рада подробно изложила в официальном письме в ГНС Украины.

Учитывая предоставленные Радой бизнес-омбудсмена аргументы, Налоговая служба пересмотрела свое решение и отменила более 8,94 млн грн налоговых доначислений. О какой компании идет речь, не указывается.

Напомним, в течение июля-сентября 2024 совет бизнес-омбудсмена получил 278 жалоб от украинского бизнеса, закрыв 145 дел и продолжая расследование еще 92. Благодаря вмешательству Совета предпринимателям удалось сэкономить 156 млн грн.