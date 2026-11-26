Совладелица сети полуфабрикатов "Галя Балувана" Алла Телига запускает новую франшизу "Хорошо, что есть Галя". Объединяет пекарню и кулинарию с готовыми блюдами. Примерные инвестиции в открытие заведения составляют €120 000.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Forbes.

Первое гастропространство "Хорошо, что есть Галя" открылось в сентябре 2026 года в Луцке. Там продают готовые завтраки, обеды, ужины, выпечку и напитки. Акцент – на доступной домашней еде, которую можно взять с собой или поесть в заведении.

Сколько стоит франшиза "Хорошо, что есть Галя"

Новый формат "Гали Балованной" предполагает сочетание пекарни и кулинарии. Примерные инвестиции в запуск заведения составляют 120 000 евро.

Прочие финансовые условия франшизы:

Вступительный взнос – 10 000 евро, его платят за каждое заведение партнера; Роялти – 10 000 гривен в месяц; Рекомендуемая площадь помещения – от 160 до 300 квадратных метров.

Новый проект стал продолжением "Гали Балованной", сеть которой насчитывает более 1000 магазинов.

Скандал вокруг "Гали Балованной": почему франчайзинговую сеть могут заставить пойти на ребрендинг

Вдова покойного ресторатора Игоря Сухомлина Кристина и его бизнес-партнер Валерий Гальперин пытаются оформить права на торговые марки "Галя Балувана" и "Galya Baluwana".

Если наследникам удастся закрепить права на эти обозначения, сотни франчайзинговых магазинов под управлением луцкой предприниматели Аллы Телиги (ООО "Готовим по-домашнему") рискуют потерять законное право работать под этой вывеской.

Противостояние двух бизнесов тянется уже около двух десятилетий. Еще в 2006 году Игорь Сухомлин подал заявку на регистрацию ТМ "Балувана Галя" и получил свидетельство в конце 2007-го. В 2011 году он вместе с Гальпериным открыл первую одноименную вареничную в Чернигове, а затем масштабировал сеть в Киев.

Тем не менее, в 2019 году в Луцке появился первый магазин домашних полуфабрикатов с перевернутым названием "Галя Балувана", который открыли местные предприниматели Владимир Матвийчук и Алла Телига.

В 2021 году стороны пришли к компромиссу: Сухомлин и Гальперин предоставили официальное согласие на регистрацию ТМ "Галя Балувана - готовим по-домашнему" по Матвийчуку и Телиге. Главное условие заключалось в том, что владельцам новой сети разрешалось использовать бренд исключительно для продажи замороженных полуфабрикатов без выхода в ресторанный сегмент или торговли другими блюдами.

Сухомлин расценил это как нарушение договоренностей и в мае 2025 года обратился в суд с иском к ООО "Готовим по-домашнему" и ряду франчайзи, требуя прекратить нарушение прав и взыскать более 3 млн грн компенсации. Тогда суд вернул заявление из-за процессуальных моментов, а в октябре 2025 года учредитель "Балованной Гали" умер, так и не дождавшись разрешения конфликта.

В случае удовлетворения требований семьи Сухомлина главными заложниками спора станут именно франчайзи "Гали Балованной". Для сотен партнерских магазинов неразрешенный конфликт учредителей может обернуться судебными запретами, принудительным демонтажем вывесок и срочным ребрендингом .