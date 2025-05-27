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Список сомнительных инвестиционных проектов пополнили еще 3 кейса

инвестиции
НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов еще 3 кейса / Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 3 кейса.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Так, список ненадежных инвестиционных проектов (scam-проекты от англ. scam – афера, обман) был дополнен следующими кейсами:

  1. RCM Brokers;
  2. Invexis;
  3. CGL Ltd.

Итак, общее количество позиций в перечне достигло уже 435 SCAM-проектов.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

В апреле НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов .

В мае НКЦБФР исключила ООО "Гонзо Инвест" из списка сомнительных проектов и выдала компании лицензию на инвестиционное консультирование.

Автор:
Светлана Манько