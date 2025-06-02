Спрос на микрокредиты растет: украинцы взяли уже 2,17 млн микроссуд в 2025 году

В январе-марте 2025 года украинцы оформили 2,17 млн микрозаймов — это на 8% больше, чем в прошлом. Несмотря на рост количества кредитов, средняя сумма уменьшилась впервые за два года. Общая задолженность перед микрофинансовыми организациями составила 24,28 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatabot.

Как изменилась структура микрокредитов

Несмотря на рост микрофинансовых договоров, средний размер займа впервые за два года уменьшился — на 2% по сравнению с 2024 годом — и сейчас составляет 5 858 грн. Раньше средняя сумма кредита только росла.

Ежемесячно в среднем украинцы заключали 724 тысяч договоров с МФО, что несколько превышает прошлогодний показатель — 693 тысяч договоров в месяц.

Общий объем задолженности населения перед микрофинансовыми организациями по состоянию на 1 апреля 2025 достиг 24,28 млрд грн. Это вдвое больше, чем в апреле 2022 г., когда началась полномасштабная война. Только с начала 2025 года долг вырос на 4,3 млрд. грн., или на 22%.

Также регулятор обновил данные о долговой нагрузке по итогам 2024 года. Вместо ранее озвученного снижения задолженности на 2,7 млрд грн, актуальные данные свидетельствуют о ее росте — на 1,4 млрд грн в конце прошлого года. В итоге за 2024 год долг украинцев перед МФО удвоился – на 10,7 млрд грн.

Что касается сроков кредитования, 63% микрозаймов украинцы оформляют на срок от 93 дней до одного года — эта доля существенно не изменилась.

Значительно возросла популярность коротких кредитов к 31 дню – с 14,5% до 24%. Зато доля займов на срок от 32 до 92 дней резко упала — с 16,5% до 3%.

Напомним, задолженность киевлян за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения составила 7 миллиардов гривен. Рекордные долги владеют элитными квартирами.