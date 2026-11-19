Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины добавила 351 позицию в перечень программного обеспечения и коммуникационного оборудования, запрещенного к использованию. Теперь список насчитывает 2988 наименований и охватывает продукцию семи компаний, в том числе сетевое и спутниковое оборудование, а также системы управления беспилотниками.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Госспецсвязи.

Изменения подготовил Департамент государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи с учетом решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента.

Новые позиции охватывают программные продукты и оборудование семи компаний, в отношении которых ввели санкции в соответствии с указами Президента Украины от 24 октября 2026 г. № 1058/2026 и от 29 октября 2026 г. № 1059/2026 и № 1072/2026.

В этот раз список существенно пополнили телекоммуникационными решениями для операторских и корпоративных сетей, оптической, беспроводной и спутниковой связи, а также управления беспилотными системами.

Больше всего новых позиций относится к продукции ООО "Предприятие "Элтекс". В список внесли коммутаторы серии MES, маршрутизаторы ESR и ME, точки доступа Wi-Fi, контроллеры беспроводного доступа, базовые станции радиодоступа, оптические терминалы, VoIP-шлюзы, IP-АТС, IP-телефоны и т.д. IP-камеры, контроллеры систем контроля доступа и IPTV-приставки.

Помимо оборудования в перечень включили программные решения "Элтекс" для мониторинга, настройки и централизованного управления сетевой инфраструктурой. Среди них – Eltex.ACS, Eltex.EMS, ELIS, NAICE, Eltex vESR, Eltex Smart Cloud и платформа корпоративных коммуникаций Elph.

Еще один значительный блок новых позиций – оборудование спутниковой связи ООО «Бюро 1440». В него вошли абонентские терминалы 1440.УЛЬТРА, 1440.МИНИ и 1440.ЗЕМЛЯ, шлюзовые станции спутниковой сети, терминалы межспутниковой лазерной связи, бортовое оборудование 5G NTN и космические аппараты связи серии «Рассвет».

Отдельно к списку добавили оборудование и программно-аппаратные комплексы для управления беспилотниками и передачи сигналов:

ООО "Гагаринг" - системы связи "Кузнечик", видеоприемники "Сова", сетевые коммутаторы и усилители сигнала;

ООО "Дрон Форс" - наземные и мобильные станции и системы управления "Форс";

ООО "Конструкторское бюро Авиатехнолаб" - станции управления "Гелиос", ретрансляторы "Персей" и "Одиссей" и сопутствующие программно-аппаратные компоненты.

Также список пополнили программное обеспечение Weld Pro Manager от ООО "ВИП Технологии" и программа для аудиозаписи "Диалог", разработанная ООО "Системные решения".

В Госспецсвязи отмечают, что обновление списка должно помочь выявлять технологические решения подсанкционных производителей на разных уровнях информационной инфраструктуры – от абонентских устройств до магистральных и спутниковых сетей. Это позволит своевременно идентифицировать потенциальные угрозы, контролировать происхождение технологических компонентов и усиливать защиту государственных информационных ресурсов.