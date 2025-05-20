- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Средняя продолжительность пребывания в должности СЕО составляет 7 лет
Средний возраст назначения СЭО на позицию составляет 50 лет, а средняя продолжительность пребывания в должности – 7 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новое глобальное исследование от Heidrick&Struggles о CEO крупного бизнеса.
В последние семь лет исследование Route to the Top изучает тенденции в назначениях CEO публичных компаний на крупнейших рынках мира — в частности их предыдущий профессиональный опыт, возраст, срок пребывания в должности, этническое происхождение, пол, образование, а также то, были ли они внутренними кандидатами или пришли извне.
Исследование основывается на анализе карьерных путей 1232 генеральных директоров из 27 стран мира, а также охватывает данные о новых назначениях и ключевых трендах в сфере топменеджмента.
Портрет современного руководителя
Среди мировых тенденций аналитики выделяют следующие:
- Доля CEO с дипломами о получении магистра и высшей степени образования выросла по всему миру — с 58% в 2019 году до 65% в 2025-м.
- Средний возраст назначения СЭО на позицию – 50 лет, а средняя продолжительность пребывания в должности – 7 лет.
- 63% назначений на позицию происходит из пула внутренних кандидатов.
- Доля женщин среди CEO в мире составляет 8% — рост по сравнению с 5% в 2019 году.
- CEO из Северной Америки – старейшие по возрасту как на момент назначения, так и сейчас. В этом регионе меньше руководителей, которых назначили до 45 лет, и одновременно — самый длинный средний срок пребывания в должности.
- Европейские CEO имеют наибольший опыт работы в разных странах и отраслях. В Северной Америке этот показатель самый низкий.
ТОП-50 СЕО Украины
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua отметили лидеров рейтинга лучших топ-менеджеров украинских компаний — ТОП-50 СЕО Украины 2025 года .
Победители представляли компании из ключевых отраслей экономики – ГМК, энергетика, АПК, фармацевтика, пищевая промышленность, ритейл, логистика и т.д. Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Yasno, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, ИТ-Интегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Киев, ТАС-Агро, Группы компаний VIDI, Uni-Laman Group и другие.
В общей сложности за право войти в ТОП-50 СЕО соревновались представители 124 компаний.