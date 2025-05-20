Средняя продолжительность пребывания в должности СЕО составляет 7 лет

Средний возраст назначения СЭО на позицию составляет 50 лет, а средняя продолжительность пребывания в должности – 7 лет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новое глобальное исследование от Heidrick&Struggles о CEO крупного бизнеса.

В последние семь лет исследование Route to the Top изучает тенденции в назначениях CEO публичных компаний на крупнейших рынках мира — в частности их предыдущий профессиональный опыт, возраст, срок пребывания в должности, этническое происхождение, пол, образование, а также то, были ли они внутренними кандидатами или пришли извне.

Исследование основывается на анализе карьерных путей 1232 генеральных директоров из 27 стран мира, а также охватывает данные о новых назначениях и ключевых трендах в сфере топменеджмента.

Портрет современного руководителя

Среди мировых тенденций аналитики выделяют следующие:

Доля CEO с дипломами о получении магистра и высшей степени образования выросла по всему миру — с 58% в 2019 году до 65% в 2025-м.

Средний возраст назначения СЭО на позицию – 50 лет, а средняя продолжительность пребывания в должности – 7 лет.

63% назначений на позицию происходит из пула внутренних кандидатов.

Доля женщин среди CEO в мире составляет 8% — рост по сравнению с 5% в 2019 году.

CEO из Северной Америки – старейшие по возрасту как на момент назначения, так и сейчас. В этом регионе меньше руководителей, которых назначили до 45 лет, и одновременно — самый длинный средний срок пребывания в должности.

Европейские CEO имеют наибольший опыт работы в разных странах и отраслях. В Северной Америке этот показатель самый низкий.

ТОП-50 СЕО Украины

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua отметили лидеров рейтинга лучших топ-менеджеров украинских компаний — ТОП-50 СЕО Украины 2025 года .

Победители представляли компании из ключевых отраслей экономики – ГМК, энергетика, АПК, фармацевтика, пищевая промышленность, ритейл, логистика и т.д. Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Yasno, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, ИТ-Интегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Киев, ТАС-Агро, Группы компаний VIDI, Uni-Laman Group и другие.

В общей сложности за право войти в ТОП-50 СЕО соревновались представители 124 компаний.