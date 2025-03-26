Средняя страховая выплата за ДТП в Украине увеличилась на 15% в 2025 году

Средняя выплата по ДТП в Украине в январе-феврале 2025 года увеличилась на 15%, достигнув 36,96 тыс. грн. Это свидетельствует о росте стоимости страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Основные цифры

В январе-феврале 2025 г. украинские страховщики обработали 25 307 требований от пострадавших в ДТП, что на 1,52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общая сумма выплат составила 935,4 млн грн, что на 16,5% превышает показатель 2024 года.

Средний размер выплаты вырос на 15% и составляет 36,96 грн, по сравнению с 32 205 грн в 2024 году.

Эти данные ярко демонстрируют, насколько важно наличие действующего полиса ОСАГО. Стоимость полиса значительно ниже потенциальных затрат в случае ДТП, ведь даже незначительное повреждение автомобиля может обойтись в десятки тысяч гривен, отмечают в пресс-службе.

В МТСБУ отмечают важность своевременного оформления страхования во избежание серьезных финансовых затрат.

"Без страховой защиты водитель вынужден самостоятельно компенсировать ущерб потерпевшим", — говорится в сообщении.

О МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины — это единственное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам (автогражданке).

Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.

МТСБУ является непредпринимательской (неприбыльной) организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", законодательстве Украины и Устава.

Напомним, основная доля регламентных выплат в феврале 2025 года пришлась на обязательства страховых компаний, лишившихся членства в МТСБУ из-за ликвидации, банкротства или несоответствия требованиям регулятора.