Средняя зарплата для расчета пенсий выросла почти на 3700 грн: ПФУ утвердил новый показатель

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2025 года, который составляет 18660,32 грн. По сравнению с показателями января прошлого года зарплата выросла на 3,7 тысячи гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

"6 марта 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года", — говорится.

Следует отметить, что показатель средней заработной платы, влияющий на размер пенсий, в январе 2025 продемонстрировал значительный рост. Он увеличился на 3685,76 грн, по сравнению с 14 974,56 грн в январе 2024 года. Среднегодовой показатель за 2024 год составил 17486,60 грн.

Ранее этот показатель рассчитывался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство и эти данные представляются ежемесячно. Это нужно для бронирования от мобилизации.

Средняя зарплата украинцев в 2024 году выросла на 23%

Согласно данным статистики, средняя заработная плата в Украине за 2024 год увеличилась до 21473 гривен, что на 23,11% больше, чем в 2023 году, когда она составляла 17442 гривны.

В прошлом году наблюдалось постепенное увеличение средней заработной платы. Самый большой прирост произошел в IV квартале 2024 года.

I квартал 2024 года – 18 903 грн.

2024 года – 18 903 грн. II квартал 2024 года – 20 964 грн.

2024 года – 20 964 грн. III квартал 2024 года – 21 946 грн.

2024 года – 21 946 грн. IV квартал – 24 153 грн.

Напомним, средний размер заработной платы в 2024 году, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 17 486,60 грн.