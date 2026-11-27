Пенсионный фонд Украины 25 ноября 2026 официально утвердил среднюю зарплату, которую учитывают при исчислении пенсий, за сентябрь 2026 года на уровне 25 661,44 грн. За месяц показатель вырос на 1 646,11 грн, или почти на 6,9%, после двух месяцев снижения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Динамика а 9 месяцев

Согласно обнародованным данным, за первые девять месяцев 2026 года показатель колебался. Наибольшее значение за этот период было в июне – 28169,69 грн. После этого средняя зарплата снизилась в июле и августе, а в сентябре снова выросла.

Помесячная статистика за 9 месяцев:

в январе – 21 876,06 грн;

в феврале – 22 455,11 грн;

в марте – 23 218,24 грн;

в апреле – 25 001,55 грн;

в мае – 25 636,03 грн;

в июне – 28 169,69 грн;

в июле – 24 536,59 грн;

в августе – 24 015,33 грн;

в сентябре – 25 661,44 грн.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине составила 33153 грн. Это на 24,5% больше, чем в сентябре прошлого года и на 4% выше, чем в августе 2026 года. В то же время задолженность по выплате зарплат составила 3,9 млрд грн.