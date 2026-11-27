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Средняя зарплата для расчета пенсий выросла после падения: как изменился показатель
Пенсионный фонд Украины 25 ноября 2026 официально утвердил среднюю зарплату, которую учитывают при исчислении пенсий, за сентябрь 2026 года на уровне 25 661,44 грн. За месяц показатель вырос на 1 646,11 грн, или почти на 6,9%, после двух месяцев снижения.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Динамика а 9 месяцев
Согласно обнародованным данным, за первые девять месяцев 2026 года показатель колебался. Наибольшее значение за этот период было в июне – 28169,69 грн. После этого средняя зарплата снизилась в июле и августе, а в сентябре снова выросла.
Помесячная статистика за 9 месяцев:
- в январе – 21 876,06 грн;
- в феврале – 22 455,11 грн;
- в марте – 23 218,24 грн;
- в апреле – 25 001,55 грн;
- в мае – 25 636,03 грн;
- в июне – 28 169,69 грн;
- в июле – 24 536,59 грн;
- в августе – 24 015,33 грн;
- в сентябре – 25 661,44 грн.
Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине составила 33153 грн. Это на 24,5% больше, чем в сентябре прошлого года и на 4% выше, чем в августе 2026 года. В то же время задолженность по выплате зарплат составила 3,9 млрд грн.